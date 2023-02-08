Эксперт рассказал, как легче запустить двигатель зимой

Зимой нужно чаще проверять состояние аккумулятора и периодически заряжать его с помощью специального устройства, напомнил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Севший аккумулятор часто является причиной того, что пускового тока не хватает, и машина не может завестись при минусовой температуре.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Если вы часто ездите на небольшие расстояния, аккумулятор не успевает зарядиться, и вы его еще больше разряжаете», — отмечает он.
Если машина подолгу стоит, все равно работают системы безопасности и другие системы, которые контролируют ее жизнедеятельность, и разрядка аккумулятора идет постоянно.
Автомобиль, который ежедневно проезжает несколько десятков километров, в дополнительной зарядке аккумулятора не нуждается.
В среднем аккумулятор автомобиля служит пять-шесть лет, а проверить его работоспособность можно на любой станции техобслуживания.
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Источник: Радио Sputnik
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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