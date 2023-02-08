Умер создатель уазовской «буханки» УАЗ-450

Уходят последние из великих — Егор Варченко был одним из команды разработчиков первой модели УАЗа…

Материалы по теме Бедный автомобиль: как водители гробят свои же машины зимой

7 февраля в Ульяновске ушел из жизни Егор Романович Варченко — инженер, стоявший у истоков создания первой самостоятельной модели Ульяновского автозавода, УАЗ-450. Известно, что в годы Великой Отечественной войны молодой Варченко попал в немецкий плен и выжил практически чудом. В 1955-м он с отличием окончил Харьковский политехнический институт и по распределению попал в Ульяновск, на УАЗ.

Здесь он вошел в команду разработчиков УАЗ-450, предтечи нынешней «буханки», выпускавшейся с 1958 по 1965 год. Ну а модернизированный полноприводник УАЗ-452 в виде целого семейства УАЗ СГР после ряда модернизаций выпускается по сей день, в январе 2023 года отметив 65-летие на конвейере.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Егор Романович проработал на УАЗе 47 лет и вышел на пенсию в девяностых. Так или иначе, вся его жизнь была связана с Ульяновским автозаводом. Ему было 96 лет.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: ВКонтакте / УАЗ

Фото: vk.com/uazrussia