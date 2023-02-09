За этими машинами идет настоящая охота: скупают все!

В течение года авторынок России буквально перевернулся с ног на голову. Многие из прежних лидеров, мягко говоря, ушли в тень.

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Но есть и те, кто из этой тени вышел, причем самым решительным образом. Опубликованная статистика продаж новых легковых автомобилей в январе показывает, кто полностью провалил, а кто существенно нарастил продажи по сравнению с кажущимся бесконечно далеким январем 2022 года. Понятно, что в фаворе ныне производители из КНР, однако кроссовер Geely Atlas Pro и в их ряду стоит особняком.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За первый месяц 2022 года дилеры реализовали 1188 таких машин — это в 3,5 раза больше, чем годом ранее! Из тех моделей, продажи которых за месяц составляют тысячи штук, выделим также Geely Coolray: 1793 проданных за месяц машины, что на 152% превышает прошлогодний результат… Впрочем, Lada Granta пока вне конкуренции: 11 910 штук и плюс 185% к январю 2022-го.

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Источник: Автостат

Фото: Geely