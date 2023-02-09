Так решают проблему с отсутствием подогрева сидений у Москвичей

Этой функции в заводской сборке у автомобиля нет - для многих это стало неожиданностью.

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Клиенты не довольны, и дилерские центры придумали несколько вариантов решения проблемы с отсутствием функции подогрева сидений у новых автомобилей Москвич.

Так, в одном из автосалонов покупателю пообещали бесплатно установить подогрев сидений в машину за один-два дня, если он купит автомобиль с вариатором за два миллиона рублей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Другой ритейлер предложил компенсировать отсутствие этой функции подарками, например, бесплатным подключением сигнализации. В третьем автосалоне сказали, что подогревом сидений Москвич 3 будут оборудовать штатно уже в ближайшем будущем. Но благодаря комбинированной обивке салона даже в холодную погоду поездка без обогрева сидений окажется вполне комфортной.

Напомним, стоимость кроссовера Москвич 3 начинается от 1,97 миллиона рублей.

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Источник: Аutonews

Фото: За рулем