Юрист рассказал, когда лишают прав за долги

С 2015 года, если у гражданина есть непогашенные долги, то его могут временно ограничить в управлении транспортными средствами. Согласно положениям статьи 67.1 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Могут ограничить в управлении автомобильными транспортными средствами, воздушными и морскими судами, мотоциклами, мопедами, квадрициклами и т.д.
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Ограничения вводятся до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения», — рассказал доктор юридических наук Иван Соловьев.
Ограничивают в правах по постановлению, которое выносит судебный пристав-исполнитель. Постановление направляют в ГИБДД и вручают должнику лично.
Не применяется ограничение, если это лишает должника основного источника средств к существованию или единственного средства для обеспечения жизнедеятельности семьи должника с учетом ограниченной транспортной доступности места постоянного проживания. Нельзя также ограничить в водительских правах инвалида или когда транспортное средство используется для перевозки инвалидов.
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Источник: «Российская газета»
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