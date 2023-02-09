Сделка Nokian с «Татнефтью» оказалась под вопросом — журнал За рулем

Сделка Nokian с «Татнефтью» оказалась под вопросом

Завод Nokian Tyres во Всеволожске находится в плановом простое.

Материалы по теме
Бедный автомобиль: как водители гробят свои же машины зимой

Компания Nokian Tyres выразила сомнение в успешной продаже российских активов. В финансовом отчете для инвесторов отмечается, что несмотря на одобрение сделки ФАС, еще может потребоваться разрешение от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями и, возможно, комиссии Минфина. Из-за этого и «других условий» создается существенная неопределенность относительно срока, условий сделки и ее закрытия, говорится в документе.

Договоренности о продаже активов Nokian Tyres в России концерну «Татнефть» были достигнуты еще в октябре прошлого года. Предполагалось, что после покупки «Татнефть» проведет перезапуск производства на шинном заводе во Всеволожске. Ориентировочная сумма сделки называлась в районе 400 млн евро.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Официально новую шинную марку, под которой будут выпускаться шины на заводе, пока не называли. Однако покупатель уже зарегистрировал несколько возможных брендов, в частности Torsten, Winger, Ragnar и Ivanor.

Сейчас производство продукции на шинном заводе Nokian Tyres во Всеволожске не осуществляется ввиду плановой остановки, необходимой для локализации, в том числе информационных систем.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: КоммерсантЪ

Фото: Nokian

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Кроссовер с замашками внедорожника: начались продажи Haval Dargo X
Подробный обзор кроссовера Mitsubishi Xpander — он уже в России
3 факта про любимый автобус из детства

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров59
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: