Сделка Nokian с «Татнефтью» оказалась под вопросом

Завод Nokian Tyres во Всеволожске находится в плановом простое.

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Компания Nokian Tyres выразила сомнение в успешной продаже российских активов. В финансовом отчете для инвесторов отмечается, что несмотря на одобрение сделки ФАС, еще может потребоваться разрешение от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями и, возможно, комиссии Минфина. Из-за этого и «других условий» создается существенная неопределенность относительно срока, условий сделки и ее закрытия, говорится в документе.

Договоренности о продаже активов Nokian Tyres в России концерну «Татнефть» были достигнуты еще в октябре прошлого года. Предполагалось, что после покупки «Татнефть» проведет перезапуск производства на шинном заводе во Всеволожске. Ориентировочная сумма сделки называлась в районе 400 млн евро.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Официально новую шинную марку, под которой будут выпускаться шины на заводе, пока не называли. Однако покупатель уже зарегистрировал несколько возможных брендов, в частности Torsten, Winger, Ragnar и Ivanor.

Сейчас производство продукции на шинном заводе Nokian Tyres во Всеволожске не осуществляется ввиду плановой остановки, необходимой для локализации, в том числе информационных систем.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Nokian