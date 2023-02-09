Запуск двигателя в мороз: один нюанс, который убьет ваш двигатель — журнал За рулем

Запуск двигателя в мороз: один нюанс, который убьет ваш двигатель

Никакого секрета в этом нет, но в утренней сутолоке подобные вещи легко выпадают из поля зрения, а последствия бывают серьезными.

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Эксперт «За рулем» Алексей Ревин напомнил об одном важном моменте, который можно упустить из виду при зимнем пуске двигателя и дорого за это поплатиться. Речь идет об индикаторе аварийного давления масла. В момент запуска мотора следует внимательно следить за контрольными лампами и тем, как они гаснут. Лампа давления масла должна погаснуть сразу после того, как двигатель запустился.

Запуск двигателя в мороз: один нюанс, который убьет ваш двигатель

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Если этого не произошло и индикатор продолжает гореть, двигатель неисправен. Если игнорировать этот тревожный сигнал, долго мотор не протянет. Чтобы избежать поломки, немедленно заглушитесь — нужно разбираться с тем, почему масло не подается под нужным давлением.

Мы вспомнили и другие важные нюансы зимней эксплуатации.

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Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС, depositphotos.com

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