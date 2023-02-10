На права не сдал, а машину покалечил: придется заплатить за ДТП

Двойным разочарованием стал экзамен на получение водительского удостоверения для жителя Волгограда: он и на права не сдал, и машину ГАИ покалечил.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Вологодской области, кандидат в водители после получения отметки «не сдал», не убедившись в безопасности своих действий, открыл дверь учебного автомобиля, которую снес проезжавший мимо грузовик.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
И тут возник закономерный вопрос: кто должен платить за ремонт? Проваливший экзамен гражданин посчитал, что неприятностей с него и так достаточно, и отказался это делать. ГИБДД вынуждена была обратиться с иском в суд, который и вынес решение, что человек, неудачно открывший дверь, становится виновником ДТП со всеми вытекающими последствиями.
И не важно, что прав у него не было. Он мог быть и простым пассажиром, и все равно ему бы пришлось отвечать рублем. Потому иск ГИБДД был полностью удовлетворен.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Российская газета
Фото: АГН «Москва»
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.