На права не сдал, а машину покалечил: придется заплатить за ДТП — журнал За рулем

На права не сдал, а машину покалечил: придется заплатить за ДТП

Суд в Вологодской области встал на сторону ГИБДД в споре с несостоявшимся водителем.

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Двойным разочарованием стал экзамен на получение водительского удостоверения для жителя Волгограда: он и на права не сдал, и машину ГАИ покалечил.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Вологодской области, кандидат в водители после получения отметки «не сдал», не убедившись в безопасности своих действий, открыл дверь учебного автомобиля, которую снес проезжавший мимо грузовик.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

И тут возник закономерный вопрос: кто должен платить за ремонт? Проваливший экзамен гражданин посчитал, что неприятностей с него и так достаточно, и отказался это делать. ГИБДД вынуждена была обратиться с иском в суд, который и вынес решение, что человек, неудачно открывший дверь, становится виновником ДТП со всеми вытекающими последствиями.

И не важно, что прав у него не было. Он мог быть и простым пассажиром, и все равно ему бы пришлось отвечать рублем. Потому иск ГИБДД был полностью удовлетворен.

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Источник: Российская газета

Фото: АГН «Москва»

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