Ниве Тревел вернули штатную функцию — журнал За рулем

Ниве Тревел вернули штатную функцию

Фирменная мультимедиа снова на борту внедорожника.

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АВТОВАЗ объявил о начале продаж внедорожников Niva Travel, оснащенных востребованной функцией — фирменной мультимедийной системой.

В функционал мультимедиа входит: 7-дюймовый дисплей, на который выводится изображение с камеры заднего вида (камера с омывателем), радио, воспроизведение музыки через USB, MicroSD, AUX, система hands free, управление функциями смартфона на базе Android и другие.

Ниве Тревел вернули штатную функцию

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Мультимедийная система устанавливается на автомобили в комплектациях:

  • Comfort
  • [BLACK]
  • Comfort Off-Road
  • Luxe.

Стоимость автомобиля с мультимедиа начинается от 1 164 500 рублей.

Выпуск Lada Niva Travel останавливали в начале прошлого года из-за нехватки компонентов, однако летом внедорожник вернули на конвейер с «упрощенным» оснащением.

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: «За рулем», АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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