Фирменная мультимедиа снова на борту внедорожника.

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АВТОВАЗ объявил о начале продаж внедорожников Niva Travel, оснащенных востребованной функцией — фирменной мультимедийной системой.

В функционал мультимедиа входит: 7-дюймовый дисплей, на который выводится изображение с камеры заднего вида (камера с омывателем), радио, воспроизведение музыки через USB, MicroSD, AUX, система hands free, управление функциями смартфона на базе Android и другие.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Мультимедийная система устанавливается на автомобили в комплектациях:

Comfort

[BLACK]

Comfort Off-Road

Luxe.

Стоимость автомобиля с мультимедиа начинается от 1 164 500 рублей.

Выпуск Lada Niva Travel останавливали в начале прошлого года из-за нехватки компонентов, однако летом внедорожник вернули на конвейер с «упрощенным» оснащением.

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: «За рулем», АВТОВАЗ