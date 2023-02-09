Ниве Тревел вернули штатную функцию

АВТОВАЗ объявил о начале продаж внедорожников Niva Travel, оснащенных востребованной функцией — фирменной мультимедийной системой.
В функционал мультимедиа входит: 7-дюймовый дисплей, на который выводится изображение с камеры заднего вида (камера с омывателем), радио, воспроизведение музыки через USB, MicroSD, AUX, система hands free, управление функциями смартфона на базе Android и другие.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Мультимедийная система устанавливается на автомобили в комплектациях:
- Comfort
- [BLACK]
- Comfort Off-Road
- Luxe.
Стоимость автомобиля с мультимедиа начинается от 1 164 500 рублей.
Выпуск Lada Niva Travel останавливали в начале прошлого года из-за нехватки компонентов, однако летом внедорожник вернули на конвейер с «упрощенным» оснащением.
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Источник: АВТОВАЗ
Фото: «За рулем», АВТОВАЗ
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