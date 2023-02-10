Маткапитал — только на отечественное авто: в программу внесут изменения — журнал За рулем

Маткапитал — только на отечественное авто: в программу внесут изменения

Вопрос о разрешении тратить маткапитал таким образом обсуждался уже не один раз.

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Законодатели рассмотрят вопрос о возможности использовать средства маткапитала на покупку автомобиля для семей, в которых трое и более детей. Документ, инициатором которого выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Пока законопроект предусматривает следующее правило: машину можно будет оформить на мать ребенка или на детей.

Принципиальный момент: потратить все средства материнского капитала или их часть можно будет на покупку нового автомобиля российской сборки. При этом машина должна иметь не более восьми пассажирских мест и в течение трех лет с момента покупки ее нельзя будет продать.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сейчас средства из маткапитала тратить на покупку автомобиля запрещено. Хотя этот вопрос уже не раз выносился на обсуждение, но до разрешения на законодательном уровне он так и не дошел.

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Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

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