Почти как Toyota Corolla: что за автомобиль привезли в Россию — журнал За рулем

Почти как Toyota Corolla: что за автомобиль привезли в Россию

Он обойдется дешевле популярного японского седана.

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У покупателей в России появилась возможность приобрести «одноклассника» Toyota Corolla — седан Buick Hideo. Автомобиль 2022 года выпуска без пробега предлагается на одной из онлайн-площадок. В объявлении указано, что машина была импортирована из Китая.

Buick Hideo, предлагаемый к продаже, оснащен турбированным бензиновым двигателем объемом 1,3 л мощностью 163 л. с. и коробкой-автоматом. Длина Hideo — 4609 мм при колесной базе 2640 мм, ширина — 1798 мм, высота — 1486 мм.

Почти как Toyota Corolla: что за автомобиль привезли в Россию

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Выставленный на продажу Buick Hideo оснащен мультимедиа с сенсорным дисплеем, камерой заднего вида, круиз-контролем, кондиционером, кнопкой запуска двигателя.

Стоимость седан — 2,36 млн рублей.

Почти как Toyota Corolla: что за автомобиль привезли в Россию

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Источник: Российская газета

Фото: www.autohome.com.cn

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