Можно ли обновить шину самостоятельно, если шипы повылетали, а покупать новые покрышки не хочется? Конечно!

Сразу оговоримся, что это возможно не в любом случае. Шина должна соответствовать ряду условий, у вас должен быть соответствующий инструмент, необходимо подобрать правильные шипы...

Обо всем этом подробно рассказывают эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин. Интересно познакомиться с их инструкцией по установке шипов — полной картины она вам не даст, но обозначит, что процесс это несложный и легко реализуемый своими силами.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Как поставить шип

Проверяем глубину отверстий штангенциркулем.

Подбираем шипы подходящей высоты.

Очищаем отверстия отверткой или продуваем сжатым воздухом.

Наносим мыльный раствор.

«Заряжаем» шип в дошиповщик, прижимаем к отверстию и включаем электроинструмент.

Проверяем выступание установленного шипа.