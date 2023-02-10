Ставим шипы взамен вылетевших: 6 простых шагов

Сразу оговоримся, что это возможно не в любом случае. Шина должна соответствовать ряду условий, у вас должен быть соответствующий инструмент, необходимо подобрать правильные шипы...
Обо всем этом подробно рассказывают эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин. Интересно познакомиться с их инструкцией по установке шипов — полной картины она вам не даст, но обозначит, что процесс это несложный и легко реализуемый своими силами.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Как поставить шип
- Проверяем глубину отверстий штангенциркулем.
- Подбираем шипы подходящей высоты.
- Очищаем отверстия отверткой или продуваем сжатым воздухом.
- Наносим мыльный раствор.
- «Заряжаем» шип в дошиповщик, прижимаем к отверстию и включаем электроинструмент.
- Проверяем выступание установленного шипа.
Как оценить состояние шины, выбрать дошиповщик, купить нужные шипы и ошиповать шину самостоятельно.
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