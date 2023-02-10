Ставим шипы взамен вылетевших: 6 простых шагов — журнал За рулем

Ставим шипы взамен вылетевших: 6 простых шагов

Можно ли обновить шину самостоятельно, если шипы повылетали, а покупать новые покрышки не хочется? Конечно!

Материалы по теме
Начали штрафовать за проезд на «желтый» — вы еще не попадали?

Сразу оговоримся, что это возможно не в любом случае. Шина должна соответствовать ряду условий, у вас должен быть соответствующий инструмент, необходимо подобрать правильные шипы...

Обо всем этом подробно рассказывают эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин. Интересно познакомиться с их инструкцией по установке шипов — полной картины она вам не даст, но обозначит, что процесс это несложный и легко реализуемый своими силами.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Как поставить шип

  • Проверяем глубину отверстий штангенциркулем.
  • Подбираем шипы подходящей высоты.
  • Очищаем отверстия отверткой или продуваем сжатым воздухом.
  • Наносим мыльный раствор.
  • «Заряжаем» шип в дошиповщик, прижимаем к отверстию и включаем электроинструмент.
  • Проверяем выступание установленного шипа.

Как оценить состояние шины, выбрать дошиповщик, купить нужные шипы и ошиповать шину самостоятельно.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Китайцы сделали внедорожник (почти!) из популярного кроссовера — 7 заметных изменений
Ретротест полноприводного ГАЗ-63 (видео)
Кроссовер с замашками внедорожника: начались продажи Haval Dargo X

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Фото:
Количество просмотров79
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: