В Россию привезли кроссовер Jetta: известна цена

Машины продает один из официальных дилеров Volkswagen.

В России начались продажи новых кроссоверов Jetta VS7, которые пополнили каталог привезенных ранее автомобилей этого бренда — седана VA3 и кроссовера VS5.

Дилер завозит машины по параллельному импорту и предлагает их в двух комплектациях.

По размерам Jetta VS7 является чем-то средним между стандартным пятиместным Volkswagen Tiguan и его удлиненной версией Tiguan Allspace.

Переднеприводный кроссовер VS7 оснащается бензиновым двигателем объемом 1.4 л. мощностью 150 л.с., коробки — механическая или автомат.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Стоимость автомобиля в комплектации Enjoy — 3,3 млн рублей, в комплектации Glory — 3,33 млн рублей.

Jetta — это отдельный суббренд немецкого автоконцерна Volkswagen, под которым он выпускает и продает в Китае бюджетные автомобили. Их производством занимается совместное предприятие FAW-Volkswagen.

Ранее стало известно, что один из дилеров привез в Россию крупную партию бюджетных седанов Jetta VA3 по цене от 1,75 млн рублей.

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Источник: Российская газета

Фото: Auto.ru