Купить автомобиль теперь можно в телемагазине — журнал За рулем

Купить автомобиль теперь можно в телемагазине

Выбранное авто доставят до дома.

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Онлайн-продажами автомобилей уже никого не удивишь — выбрал, заказал, приехал в автосалон, забрал. А вот livestream shopping, или телемагазин, в России не практикуется, так как сам формат считается устаревшим и навязывающим покупку.

Исправить это решила компания Fresh Auto, которая первой в стране запускает livestream shopping автомобилей. В презентации на телеэкране можно будет не только посмотреть автомобили, но и набраться полезной информации: советы по содержанию и обслуживанию машин, интервью с экспертами, лайфхаки.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Во Fresh Auto отмечают, что россиянам предложат понятное для каждого решение: трансляцию обзоров новых и подержанных автомобилей с подробным техническим описанием, особенностями, советами по эксплуатации.

Выбранный из 15 тысяч представленных в ассортименте автомобилей доставят до дома.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: Российская газета

Фото: Unsplash, depositphotos.com

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