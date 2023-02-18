8 типов водителей, которые «принципиально» не включают поворотники — журнал За рулем

8 типов водителей, которые «принципиально» не включают поворотники

Мотивация у водителей при этом бывает разная.

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Оказывается, многие современные водители не пользуются поворотниками, например, потому что ездят по одному и тому же маршруту каждый день, обнаружил эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Разумеется, они нарушают ПДД, и за это предусмотрено наказание (ст. 12.14 КоАП РФ) — штраф в размере 500 рублей. Но, во-первых, сумма смешная, а во-вторых, попробуйте-ка такого еще поймать.

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Просматривается несколько типажей, практикующих такое «невключение».

1. Особый

Не желает уподобляться скучному законопослушному водителю, живущему «правильно».

2. Неизлечимый хам

С какой стати он должен с кем-то делиться своими намерениями повернуть или перестроиться?

3. Рассудительный

Считает, что поворотником нужно пользоваться «экономно». При каждом перестроении — незачем, а вот при левом повороте — обязательно.

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4. Деловой

У него просто всегда заняты руки — сигаретой, телефоном, стаканчиком с кофе и т.д.

5. Красотка

Те же признаки, что у Делового, плюс губная помада или пудра.

6. Дачник

Ну, забыл дедушка поворотник включить или поменять лампочку — бывает!

7. Избирательный

Не пользуется поворотниками на главной дороге. Лишнее — здесь его и так все должны пропускать.

8. Новенький

Ему бы со страху не помереть и педали не перепутать — какие тут еще «мигалки»?

Здесь подробно рассказано, почему включение поворотников у любого водителя должно быть на уровне подсознания.

Фото: Depositphotos

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