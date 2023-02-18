8 типов водителей, которые «принципиально» не включают поворотники

Оказывается, многие современные водители не пользуются поворотниками, например, потому что ездят по одному и тому же маршруту каждый день, обнаружил эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.
Разумеется, они нарушают ПДД, и за это предусмотрено наказание (ст. 12.14 КоАП РФ) — штраф в размере 500 рублей. Но, во-первых, сумма смешная, а во-вторых, попробуйте-ка такого еще поймать.
Просматривается несколько типажей, практикующих такое «невключение».
1. Особый
Не желает уподобляться скучному законопослушному водителю, живущему «правильно».
2. Неизлечимый хам
С какой стати он должен с кем-то делиться своими намерениями повернуть или перестроиться?
3. Рассудительный
Считает, что поворотником нужно пользоваться «экономно». При каждом перестроении — незачем, а вот при левом повороте — обязательно.
4. Деловой
У него просто всегда заняты руки — сигаретой, телефоном, стаканчиком с кофе и т.д.
5. Красотка
Те же признаки, что у Делового, плюс губная помада или пудра.
6. Дачник
Ну, забыл дедушка поворотник включить или поменять лампочку — бывает!
7. Избирательный
Не пользуется поворотниками на главной дороге. Лишнее — здесь его и так все должны пропускать.
8. Новенький
Ему бы со страху не помереть и педали не перепутать — какие тут еще «мигалки»?
Здесь подробно рассказано, почему включение поворотников у любого водителя должно быть на уровне подсознания.
- Назван верный способ не попадать в ДТП.
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Фото: Depositphotos
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