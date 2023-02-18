Фургон забыли поставить на ручник — и началась погоня — журнал За рулем

Фургон забыли поставить на ручник — и началась погоня

Он медленно ускользает, пока водитель службы доставки и девушка обмениваются любезностями.

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Фургон начинает медленно катиться почти сразу после того, как курьер достает посылку и вальяжно идет к девушке, выходящей из своего Ягуара.

Возможно, они обмениваются любезностями, говорят о погоде, о запорошившем машины снежке.

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Что делает это видео особенно забавным, так это реакция девушки, точнее, полное ее отсутствие, когда фургон Ford Transit начинает катиться. Видимо, она решила, что кто-то есть в машине, или просто еще не проснулась.

Водитель вдруг замечает, что фургон стал слишком самостоятельным, бросается за ним, падает, поднимается, снова бежит, вдруг «просыпается» девушка и зачем-то мчится вдогонку с пакетом в руке. Кажется, спутник девушки тоже собирается к ним присоединиться.

Со стороны кажется, что это сценка из фильма Чарли Чаплина, переложенная на наши реалии.

Видео: YouTube

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