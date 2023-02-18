Фургон начинает медленно катиться почти сразу после того, как курьер достает посылку и вальяжно идет к девушке, выходящей из своего Ягуара.
Возможно, они обмениваются любезностями, говорят о погоде, о запорошившем машины снежке.
Что делает это видео особенно забавным, так это реакция девушки, точнее, полное ее отсутствие, когда фургон Ford Transit начинает катиться. Видимо, она решила, что кто-то есть в машине, или просто еще не проснулась.
Водитель вдруг замечает, что фургон стал слишком самостоятельным, бросается за ним, падает, поднимается, снова бежит, вдруг «просыпается» девушка и зачем-то мчится вдогонку с пакетом в руке. Кажется, спутник девушки тоже собирается к ним присоединиться.
Со стороны кажется, что это сценка из фильма Чарли Чаплина, переложенная на наши реалии.
- Наигрались в GTA — а после угнали Audi и ограбили торговый центр.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Видео: YouTube
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