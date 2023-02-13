ГИБДД выходит в рейд: где и что будут усиленно проверять инспекторы

Госавтоинспекция Московской области начиная с сегодняшнего дня будет проводить рейды по проверке тахографов, а также нарушений водителями режима труда и отдыха.
Профилактическое мероприятие получило название «Тахограф» и будет проходить на территории всей Московской области.
В течение недели полицейские проверят наличие специального технического устройства, отвечающего за контроль режима труда и отдыха работников автотранспортных предприятий, выходящих на линию. За отсутствие тахографа и контроля должностные и юридические лица будут привлечены к административной ответственности.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Перечень транспортных средств, на которые требуется устанавливать устройство для контроля режима труда и отдыха водителей, а также тех машин, которым допускается ездить без него, установлен приказом № 440 Минтранса.
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Источник: Госавтоинспекция Московской области
Фото: АГН «Москва»
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