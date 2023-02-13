ГИБДД выходит в рейд: где и что будут усиленно проверять инспекторы

Мероприятия продлятся с 13 по 19 февраля.

Госавтоинспекция Московской области начиная с сегодняшнего дня будет проводить рейды по проверке тахографов, а также нарушений водителями режима труда и отдыха.

Профилактическое мероприятие получило название «Тахограф» и будет проходить на территории всей Московской области.

В течение недели полицейские проверят наличие специального технического устройства, отвечающего за контроль режима труда и отдыха работников автотранспортных предприятий, выходящих на линию. За отсутствие тахографа и контроля должностные и юридические лица будут привлечены к административной ответственности.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Перечень транспортных средств, на которые требуется устанавливать устройство для контроля режима труда и отдыха водителей, а также тех машин, которым допускается ездить без него, установлен приказом № 440 Минтранса.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Госавтоинспекция Московской области

Фото: АГН «Москва»