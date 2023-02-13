Конец нашумевшей «банде амазонок»: суд огласил приговор

Разбойничья шайка, костяк которых составляли женщины, грабила машины и зверски убивала водителей, женщин и детей в Ростовской области.

Ростовский областной суд признал ранее осужденных за многочисленные убийства членов так называемой «банды амазонок» виновными по новым эпизодам дела и приговорил к срокам от 24 до 25 лет колонии.

Суд постановил признать Инессу и Викторию Тарвердиевых, Анастасию и Сергея Синельник виновными и по совокупности преступлений окончательно определить наказание Инессе и Виктории Тарвердиевым в виде 25 лет колонии общего режима каждой, Анастасии Синельник — 24 года колонии общего режима и Сергею Синельник — 25 лет колонии строгого режима», — сказал судья.

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Справка

Действовала банда на территории Ставропольского края и Ростовской области с июля 2007 года по сентябрь 2013 года. В ее состав входили Инесса и Виктория Тарвердиевы, Сергей и Анастасия Синельник. Среди преступлений банды убийство в 2009 году на федеральной трассе «Дон» сотрудника МВД из Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его супруги и двоих маленьких детей. Всего же преступники совершили не менее 10 убийств.

Руководили бандой Инесса Тарвердиева и ее сожитель Роман Подкопаев. Инспектор ГИБДД Сергей Синельник оказывал им помощь, указывал места и жертв предполагаемых преступлений, помогал в сбыте похищенного. Также он предоставил полицейскую радиостанцию, при помощи которой прослушивались радиопереговоры сотрудников. После очередного убийства в сентябре 2013 года банда была обезврежена, Подкопаев погиб в ходе перестрелки.

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Источник: ТАСС

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС