Микроэлектронику для автопрома будут выпускать в России — журнал За рулем

Микроэлектронику для автопрома будут выпускать в России

Главное — чтобы у российских автопроизводителей был на нее спрос.

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Участники автомобильного рынка склоняются к мнению, что существующих в России технических возможностей достаточно для разработки и производства контроллеров, датчиков, модулей управления, сенсорных систем и других автокомпонентов.

Соответствующие планы, составленные с учетом нужд автозаводов, российские дизайн-центры должны подготовить уже в ближайшее время.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В настоящий момент часть микроэлектроники, которая используется российским автопромом, уже локализована, другая замещена аналогами из дружественных стран. Выпускать их серийно в России смогут начать в 2024–2025 гг.

Однако для того, чтобы такое производство было рентабельным, должны быть соответствующие потребности российских автозаводов.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва»

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