ПДД с 1 марта: новая разметка и другие изменения — журнал За рулем

ПДД с 1 марта: новая разметка и другие изменения

Изменения касаются, в том числе, и пешеходов.

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С 1 марта 2023 года вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения.

Так, в некоторых случаях (при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек и обочин) пешеходы могут двигаться по велосипедным дорожкам. Но при этом пешеходы должны уступать дорогу велосипедистам и СИМ, то есть не имеют преимущества.

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Правила движения по проезжей части тоже претерпели некоторые изменения, точнее, уточнения. В отличие от обычных пешеходов, которые должны идти по проезжей части навстречу автомобилям (по левой стороне дороги), пешеходы, ведущие СИМ, должны идти вместе с попутными транспортными средствами (по правой стороне дороги).

В новых ПДД более четко прописана новая разметка для диагональных пешеходных переходов. Разметка 1.14.3 появилась в ГОСТ уже несколько лет назад (с 1 июня 2018 года). Однако, поскольку в правилах дорожного движения она не упоминалась, было непонятно, для чего именно она должна использоваться.

Из пункта 4.5 исключено слово «нерегулируемых», так что с 1 марта 2023 года пешеходы должны самостоятельно позаботиться о своей безопасности на всех пешеходных переходах. То есть, даже на регулируемом переходе после включения зеленого сигнала нужно убедиться, что через переход не продолжают движение автомобили.

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Источник: ПДД Мастер

Фото: АГН «Москва»

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