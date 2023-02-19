Топ лучших подарков, о которых мечтают мужчины-автомобилисты

53% участников опроса, проведенного Группой компаний «АвтоСпецЦентр», назвали видеорегистратор и радар-детектор лучшими подарками для мужчин за рулем. 19% респондентов предпочли чехлы для автомобильных кресел с функцией подогрева.
Еще 10% считают отличным презентом установку предпускового подогревателя салона, а 3% респондентов — функции подогрева руля.
14% практичных автовладельцев выбрали наборы инструментов — ключи, отвертки, переходники и удлинители — все это выручит в нужный момент в пути.
Среди других полезных автоаксессуаров:
- именные обложки для автодокументов
- рамки для крепления госномеров
- фирменные аксессуары любимого автомобильного бренда
Такие приятные автомелочи хотели бы получить в подарок 9% опрошенных.
38% опрошенных считают универсальным подарком держатели для смартфонов, зарядки и термокружки.
19% участников опроса назвали лучшим презентом сертификат на мойку автомобиля, полировку и детейлинг, еще 3% респондентов мечтают об автомобильном пылесосе и аппарате для мойки авто с высоким давлением.
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Список подарков составлен на основе опроса, проведенного среди 1280 посетителей дилерских центров в возрасте от 18 до 65 лет.
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- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Фото: Анастасия Триббиани/Pexels
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В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.