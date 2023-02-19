Топ лучших подарков, о которых мечтают мужчины-автомобилисты — журнал За рулем

Топ лучших подарков, о которых мечтают мужчины-автомобилисты

И были бы не прочь получить один из них на 23 февраля.

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53% участников опроса, проведенного Группой компаний «АвтоСпецЦентр», назвали видеорегистратор и радар-детектор лучшими подарками для мужчин за рулем. 19% респондентов предпочли чехлы для автомобильных кресел с функцией подогрева.

Еще 10% считают отличным презентом установку предпускового подогревателя салона, а 3% респондентов — функции подогрева руля.

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14% практичных автовладельцев выбрали наборы инструментов — ключи, отвертки, переходники и удлинители — все это выручит в нужный момент в пути.

Среди других полезных автоаксессуаров:

  • именные обложки для автодокументов
  • рамки для крепления госномеров
  • фирменные аксессуары любимого автомобильного бренда

Такие приятные автомелочи хотели бы получить в подарок 9% опрошенных.

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38% опрошенных считают универсальным подарком держатели для смартфонов, зарядки и термокружки.

19% участников опроса назвали лучшим презентом сертификат на мойку автомобиля, полировку и детейлинг, еще 3% респондентов мечтают об автомобильном пылесосе и аппарате для мойки авто с высоким давлением.

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Список подарков составлен на основе опроса, проведенного среди 1280 посетителей дилерских центров в возрасте от 18 до 65 лет.

Фото: Анастасия Триббиани/Pexels

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