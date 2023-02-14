Дешевле Лады Весты: в России появились японские бюджетные авто — журнал За рулем

Дешевле Лады Весты: в России появились японские бюджетные авто

Можно выбрать бензиновую или гибридную версию.

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В России начались продажи семиместных компактвэнов Honda Freed. Объявления о продаже праворульных автомобилей появились на сайтах дилеров из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска, а также на страницах в классифайдах.

Стоимость авто варьируется от 987 тысяч до 1,65 млн рублей. К слову, за самую простую версию японской машины придется отдать меньше, чем за дорестайлинговую Lada Vesta — ее рекомендованная цена начинается от 1,1 млн рублей.

Дешевле Лады Весты: в России появились японские бюджетные авто

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Несмотря на то, что Honda Freed семиместная, габариты у нее более чем скромные: 4625 мм в длину, 1695 мм в ширину и 1710 мм в высоту.

В России покупателю предлагаются автомобили с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 131 л. с. или гибридная версия.

Дешевле Лады Весты: в России появились японские бюджетные авто

Источник: Газета.ru

Фото: Honda

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