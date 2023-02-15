Он будет ходить по историческому маршруту — с Новорязанской улицы, где в июне 1937 года был открыт Второй троллейбусный парк.

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Пресс-служба Музея транспорта Москвы сообщает, что завершилась полная реставрация троллейбуса ЗиУ-5Д 1970-х годов.

Звучит почти невероятно, но эта машина вернется на улицы спустя 30 лет после окончания службы. Троллейбус будет выполнять регулярные экскурсионные рейсы по специальному маршруту «Т», созданному музеем и проходящему по центру столицы — со стартом от площади трех вокзалов.

В ходе реставрации на ЗиУ-5Д практически полностью заменили элементы каркаса, удалили очаги коррозии на крыше и раме, заменили обшивку кузова и обивку сидений пассажирского салона, а также отреставрировали обшивку стен и потолка пассажирского салона. Так что пассажиров ждет путешествие на очень стильной машине.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сообщается, что безопасность в пути обеспечат профессиональные водители Мосгортранса, а техобслуживание троллейбуса будут проводить на удобно расположенном СВАРЗе, что снизит нулевые пробеги музейного экспоната.

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Источник и фото: Музей транспорта Москвы