Вы об этом знали? В чем Москвич-2141 заткнет за пояс многие современные машины — журнал За рулем

Вы об этом знали? В чем Москвич-2141 заткнет за пояс многие современные машины

Говорят, что последний Москвич был плохим автомобилем. Но и хорошим — тоже! Дело в ощущениях, передающихся через руки, и не только.

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Эксперт «За рулем» Сергей Канунников подготовил интереснейший материал о Москвиче модели АЗЛК-2141, впоследствии ставшей Святогором.

У автомобиля была масса недочетов. Например, долгое отсутствие нормального мотора, низкое качество сборки и комплектующих…

Впрочем, загибать пальцы можно при прочтении статьи, а пока можно обратить внимание на интересный момент. Святогор был очень неплох по эргономике, комфорту и управляемости.

Вы об этом знали? В чем Москвич-2141 заткнет за пояс многие современные машины

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Посадка и сиденья в 41-м такие, что ехать можно, казалось, вечно. Подвеска — отличный компромисс между комфортом и управляемостью. С реечным рулевым тоже все нормально», — рассказывает Сергей Канунников.

Что же подвело Святогора и почему на нем закончилась славная история?

Фото: Валентин Соболев, Александр Шогин/ТАСС

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