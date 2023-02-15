Эксперт «За рулем» Сергей Канунников подготовил интереснейший материал о Москвиче модели АЗЛК-2141, впоследствии ставшей Святогором.
У автомобиля была масса недочетов. Например, долгое отсутствие нормального мотора, низкое качество сборки и комплектующих…
Впрочем, загибать пальцы можно при прочтении статьи, а пока можно обратить внимание на интересный момент. Святогор был очень неплох по эргономике, комфорту и управляемости.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Посадка и сиденья в 41-м такие, что ехать можно, казалось, вечно. Подвеска — отличный компромисс между комфортом и управляемостью. С реечным рулевым тоже все нормально», — рассказывает Сергей Канунников.
Что же подвело Святогора и почему на нем закончилась славная история?
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Фото: Валентин Соболев, Александр Шогин/ТАСС
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