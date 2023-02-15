За это водителей чаще всего штрафовали в 2022 году — журнал За рулем

За это водителей чаще всего штрафовали в 2022 году

Аналитики отмечают, что почти 20% автомобилистов не получили ни одного штрафа.

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Среди автомобилистов — пользователей сервиса «Мои штрафы» провели анкетирование с вопросами о том, как они получали и оплачивали штрафы в 2022 году.

Анализ этой информации показал, что 81,5% опрошенных водителей хотя бы раз получали штрафы за 2022 год (на 14,4% меньше, чем в 2021-м).

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Среди самых распространенных нарушений, за которые прилетали «письма счастья»:

  • превышение скорости — 92%
  • несоблюдение требований знаков и разметки — 19,3%
  • нарушение правил парковки —12,5%.
  • езда с непристегнутым ремнем — 7,3%
  • неостановка перед стоп-линией — 5,4%
  • проезд на запрещающий сигнал светофора — 4,7%
  • движение по полосе для автобусов — 3,8%
  • движение по неположенной полосе или по обочине — 2,7%
  • поворот налево или разворот в неположенном месте — 2,1%
  • непропуск пешехода — 2%

Средняя сумма штрафа, которую платили автомобилисты, составила 371 рубль, а самый распространенный штраф — 250 рублей, доля таких нарушений — 76,9%.

Оспаривали водители только 1,5 штрафа из 10 полученных.

Источник: сервис Мои Штрафы

Фото: depositphotos

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