За это водителей чаще всего штрафовали в 2022 году

Среди автомобилистов — пользователей сервиса «Мои штрафы» провели анкетирование с вопросами о том, как они получали и оплачивали штрафы в 2022 году.
Анализ этой информации показал, что 81,5% опрошенных водителей хотя бы раз получали штрафы за 2022 год (на 14,4% меньше, чем в 2021-м).
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Среди самых распространенных нарушений, за которые прилетали «письма счастья»:
- превышение скорости — 92%
- несоблюдение требований знаков и разметки — 19,3%
- нарушение правил парковки —12,5%.
- езда с непристегнутым ремнем — 7,3%
- неостановка перед стоп-линией — 5,4%
- проезд на запрещающий сигнал светофора — 4,7%
- движение по полосе для автобусов — 3,8%
- движение по неположенной полосе или по обочине — 2,7%
- поворот налево или разворот в неположенном месте — 2,1%
- непропуск пешехода — 2%
Средняя сумма штрафа, которую платили автомобилисты, составила 371 рубль, а самый распространенный штраф — 250 рублей, доля таких нарушений — 76,9%.
Оспаривали водители только 1,5 штрафа из 10 полученных.
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Источник: сервис Мои Штрафы
Фото: depositphotos
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