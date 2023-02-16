Компактный кроссовер VW уже в продаже: известны цены

Volkswagen T-Cross построен на одной базе с хэтчбеком Polo и поставляется по схеме параллельного импорта.

В России начались продажи нового кроссовера Volkswagen T-Cross. Автомобили без пробега 2022 года выпуска появились у дилера.

T-Cross оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,4 л мощностью 150 л. с., 7-ступенчатым роботом и передним приводом.

В комплектацию входят задние парктроники с камерой, кондиционер, система Start/Stop, светодиодные фары с автокорректором, датчики давления в шинах, бесключевой доступ, панорамная крыша, а также электронный помощник подъема в гору и круиз-контроль.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Volkswagen T-Cross дебютировал осенью 2018 года и стал самым маленьким кроссовером в линейке Volkswagen. Он построен на базе хэтчбека Polo последнего поколения, но T-Cross на 55 мм длиннее и на 138 мм выше. Увеличен и дорожный просвет — на 40 мм, до 184 мм.

Приобрести кроссовер можно за 3,3 млн рублей.

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Источник: Российская газета

Фото: Volkswagen