Вы купите этот кроссовер гораздо дешевле, если произнесете всего одну фразу — журнал За рулем

Вы купите этот кроссовер гораздо дешевле, если произнесете всего одну фразу

Renault Koleos второго поколения - машина вполне удачная по конструкции и надежная в эксплуатации.

Материалы по теме
Как выбраться из сугроба — 11 полезных (и практичных) советов

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов, рассказывая о сложностях перепродажи некоторых кроссоверов с пробегом, напоминает, что по технической начинке Koleos — это родной брат Nissan X-Trail, но в популярности с ним не сравнится. Причина — в имидже французской марки.

Если в Европе бренд Renault позиционируется как более дорогой по отношению к дочерней Dacia, то у нас, напротив, он ассоциируется с недорогими моделями, вроде Logan и Duster. И покупать шести- или семилетний компактный кроссовер Renault за 2 млн рублей в России готовы далеко не все.

Вы купите этот кроссовер гораздо дешевле, если произнесете всего одну фразу

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Но то, что мешает при продаже такого кроссовера, может обернуться преимуществом при его покупке. Если присматриваетесь к Колеосу, осторожно намекните продавцу, что вы в курсе того, что такое «низкая ликвидность». Есть вероятность, что он, несмотря на вашу деликатность, все же разозлится или обидится. Но скорее, он уже намучился с продажей — и вполне примет ваши аргументы по снижению цены.

Вы купите этот кроссовер гораздо дешевле, если произнесете всего одну фразу

Другие кроссоверы с пробегом, на которые при покупке можно сбить цену.

Фото: Renault

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Видеотест Dongfeng Captain: как ГАЗель, но дешевле
Горячий новичок из Елабуги: 3 длины, 2 высоты
Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров69
Оцените материал
0:0

Отзывы о Renault Koleos

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: