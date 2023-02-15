Вы купите этот кроссовер гораздо дешевле, если произнесете всего одну фразу

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов, рассказывая о сложностях перепродажи некоторых кроссоверов с пробегом, напоминает, что по технической начинке Koleos — это родной брат Nissan X-Trail, но в популярности с ним не сравнится. Причина — в имидже французской марки.
Если в Европе бренд Renault позиционируется как более дорогой по отношению к дочерней Dacia, то у нас, напротив, он ассоциируется с недорогими моделями, вроде Logan и Duster. И покупать шести- или семилетний компактный кроссовер Renault за 2 млн рублей в России готовы далеко не все.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Но то, что мешает при продаже такого кроссовера, может обернуться преимуществом при его покупке. Если присматриваетесь к Колеосу, осторожно намекните продавцу, что вы в курсе того, что такое «низкая ликвидность». Есть вероятность, что он, несмотря на вашу деликатность, все же разозлится или обидится. Но скорее, он уже намучился с продажей — и вполне примет ваши аргументы по снижению цены.
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Другие кроссоверы с пробегом, на которые при покупке можно сбить цену.
Фото: Renault
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