Тестируем самый дорогой (!) подогреваемый коврик. От него есть толк? — журнал За рулем

Тестируем самый дорогой (!) подогреваемый коврик. От него есть толк?

Как вы боретесь с влагой, скапливающейся под ногами водителя и пассажиров? Используете влагопоглощающие коврики или применяете дедовские методы, вроде скомканных газет и снежных шариков?

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А как вам идея привлечь для высушивания салона электричество?

Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин приобрели несколько различных обогреваемых ковриков, питающихся от прикуривателя и прячущихся под штатные ковры. Все комплекты были протестированы на эффективность.

Один из ковриков обошелся в 2400 рублей — дороже найти не удалось.

Что мы получаем за эти деньги?

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Тестируем самый дорогой (!) подогреваемый коврик. От него есть толк?

Само по себе выпущенное в Чебоксарах изделие КА-30 выглядит лучше собратьев и  снабжено липучками для крепления к полу. Но даже при комнатной температуре этот коврик прогрелся всего до 42 °С. Мощность у него низкая, реального толку нет. Рекомендовать такой никак не можем. Но ведь самое дорогое не всегда значит лучшее, так?

Тем более, что в наших испытаниях участвовали более доступные, но при этом и более мощные коврики. Справится ли какой-то из них с задачей? Обеспечивает ли какой-то из ковриков должную безопасность при пользовании?

И, наконец, что действительно поможет бороться со влагой в салоне?

Фото: depositphotos.com, «За рулем»

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