Тестируем самый дорогой (!) подогреваемый коврик. От него есть толк?

А как вам идея привлечь для высушивания салона электричество?
Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин приобрели несколько различных обогреваемых ковриков, питающихся от прикуривателя и прячущихся под штатные ковры. Все комплекты были протестированы на эффективность.
Один из ковриков обошелся в 2400 рублей — дороже найти не удалось.
Что мы получаем за эти деньги?
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Само по себе выпущенное в Чебоксарах изделие КА-30 выглядит лучше собратьев и снабжено липучками для крепления к полу. Но даже при комнатной температуре этот коврик прогрелся всего до 42 °С. Мощность у него низкая, реального толку нет. Рекомендовать такой никак не можем. Но ведь самое дорогое не всегда значит лучшее, так?
Тем более, что в наших испытаниях участвовали более доступные, но при этом и более мощные коврики. Справится ли какой-то из них с задачей? Обеспечивает ли какой-то из ковриков должную безопасность при пользовании?
И, наконец, что действительно поможет бороться со влагой в салоне?
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Фото: depositphotos.com, «За рулем»
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