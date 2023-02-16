Автовладельцам рассказали, как не нарваться на контрафактные детали — журнал За рулем

Автовладельцам рассказали, как не нарваться на контрафактные детали

Растут поставки по параллельному импорту, а вместе с ними увеличился риск распространения контрафактных автокомпонентов.

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В связи с этим специалисты рекомендуют обращаться в сертифицированные СТО и к официальным дилерам, они, как правило, работают только с проверенными поставщиками.

Автовладельцам также следует обращать внимание на цену. Если стоимость запчасти значительно ниже рыночной, стоит задуматься.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В недобросовестных сервисах сейчас также высок риск того, что на машину поставят б/у деталь.

Использование некачественных деталей не только небезопасно, но и приводит к сокращению срока службы автомобиля в целом.

Источник: «Российская газета»

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