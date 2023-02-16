Автовладельцам рассказали, как не нарваться на контрафактные детали

В связи с этим специалисты рекомендуют обращаться в сертифицированные СТО и к официальным дилерам, они, как правило, работают только с проверенными поставщиками.
Автовладельцам также следует обращать внимание на цену. Если стоимость запчасти значительно ниже рыночной, стоит задуматься.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В недобросовестных сервисах сейчас также высок риск того, что на машину поставят б/у деталь.
Использование некачественных деталей не только небезопасно, но и приводит к сокращению срока службы автомобиля в целом.
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Источник: «Российская газета»
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