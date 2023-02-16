В России вернутся штрафы за превышение средней скорости — журнал За рулем

В России вернутся штрафы за превышение средней скорости

За возврат контроля выступил Минтранс России.

Материалы по теме
Очень популярный б/у кроссовер: названы все его проблемы и лучшие версии

Участники круглого стола в Госдуме вновь вернулись к обсуждению вопроса о введении штрафов за превышение средней скорости.

Как отметил замдиректора Департамента дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов, «цифры по совершению ДТП пугающие, и единственный доступный метод на федеральных трассах — это установка автоматических дорожных камер». Он добавил, что «другие способы предотвращения ДТП на российских дорогах уже исчерпаны».

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Практику измерения средней скорости предложено ввести на вылетных магистралях и тех дорогах, которые проходят через населенные пункты и поблизости от социальных объектов.

Штрафовать водителей за проезд отрезков быстрее допустимой средней скорости прекратили осенью 2021 года.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autonews

Фото: depositphotos.com

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Видеотест Dongfeng Captain: как ГАЗель, но дешевле
Горячий новичок из Елабуги: 3 длины, 2 высоты
Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров150
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: