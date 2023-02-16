В России вернутся штрафы за превышение средней скорости

За возврат контроля выступил Минтранс России.

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Участники круглого стола в Госдуме вновь вернулись к обсуждению вопроса о введении штрафов за превышение средней скорости.

Как отметил замдиректора Департамента дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов, «цифры по совершению ДТП пугающие, и единственный доступный метод на федеральных трассах — это установка автоматических дорожных камер». Он добавил, что «другие способы предотвращения ДТП на российских дорогах уже исчерпаны».

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Практику измерения средней скорости предложено ввести на вылетных магистралях и тех дорогах, которые проходят через населенные пункты и поблизости от социальных объектов.

Штрафовать водителей за проезд отрезков быстрее допустимой средней скорости прекратили осенью 2021 года.

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Источник: Autonews

Фото: depositphotos.com