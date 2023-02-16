В России вернутся штрафы за превышение средней скорости

Участники круглого стола в Госдуме вновь вернулись к обсуждению вопроса о введении штрафов за превышение средней скорости.
Как отметил замдиректора Департамента дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов, «цифры по совершению ДТП пугающие, и единственный доступный метод на федеральных трассах — это установка автоматических дорожных камер». Он добавил, что «другие способы предотвращения ДТП на российских дорогах уже исчерпаны».
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Практику измерения средней скорости предложено ввести на вылетных магистралях и тех дорогах, которые проходят через населенные пункты и поблизости от социальных объектов.
Штрафовать водителей за проезд отрезков быстрее допустимой средней скорости прекратили осенью 2021 года.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Autonews
Фото: depositphotos.com
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.