Mitsubishi L200 вновь появился в России: за сколько его теперь можно купить

В различных классифайдах появились объявления о продаже пикапов Mitsubishi L200. Дилеры предлагают автомобили 2023 года выпуска, которые они самостоятельно ввезли в страну.
Цены на пикапы отличаются в зависимости от региона продажи. Так, в Астрахани дизельный автомобиль (2.4 л, мощностью 181 л.с) продают по цене 2,7 млн рублей. Пикапы оснащены ЭРА-ГЛОНАСС и оформлены с получением свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Цена на аналогичный автомобиль в Омске — 3,5 млн рублей.
В Москве дилер предлагает дизельные L200 этого года выпуска по цене от 3,1 млн рублей.
А вот авто с бензиновым мотором (2,4 л, мощностью 152 л.с.) в столице продают за 2,3 млн рублей.
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Источник: Газета.ru
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