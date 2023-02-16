АБС на авто вернут в обязательном порядке: когда это случится

Норму по обязательной установке АБС на автомобили, выпускаемые в России, планируется вернуть с ноября 2023 года.
Как стало известно из презентации доработанного пакета изменений техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), это будет сделано специальным постановлением правительства.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Разрешение на выпуск автомобилей с двигателями минимального экологического класса, скорее всего, будет продлено до февраля 2024 года. Это касается и других упрощенных требований к безопасности выпускаемых в России автомобилей.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Газета.ru
Фото: depositphotos.com
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.