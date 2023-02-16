АБС на авто вернут в обязательном порядке: когда это случится — журнал За рулем

АБС на авто вернут в обязательном порядке: когда это случится

Сейчас российские автозаводы могут выпускать машины без антиблокировочной системы и других важных опций.

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Норму по обязательной установке АБС на автомобили, выпускаемые в России, планируется вернуть с ноября 2023 года.

Как стало известно из презентации доработанного пакета изменений техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), это будет сделано специальным постановлением правительства.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Разрешение на выпуск автомобилей с двигателями минимального экологического класса, скорее всего, будет продлено до февраля 2024 года. Это касается и других упрощенных требований к безопасности выпускаемых в России автомобилей.

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Источник: Газета.ru

Фото: depositphotos.com

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