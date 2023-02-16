Упрощенный порядок производства автомобилей снова продлят — журнал За рулем

Упрощенный порядок производства автомобилей снова продлят

Последний раз действие упрощенных правил продлевали в феврале до июня 2023 года.

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Но явно этим срок не ограничится: снова готовят поправки в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств» с продлением до февраля 2024 года разрешения на производство в РФ автомобилей низкого экологического класса и без современных систем безопасности, стало известно «Газете.Ru».

Речь о том, что временно можно будет выпускать машины без подушек безопасности и с двигателями с низким классом экологичности, не устанавливать некоторые системы безопасности и т. д.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

По ряду параметров будут корректировки, пока неясно, какие. Источник издания ссылается на презентацию доработанного пакета изменений техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

В перспективе правительство планирует вернуть автопром в технологичное русло, усложнив требования.

Источник: Газета.ру

Фото: https://t.me/UAZ_Today

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