Но явно этим срок не ограничится: снова готовят поправки в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств» с продлением до февраля 2024 года разрешения на производство в РФ автомобилей низкого экологического класса и без современных систем безопасности, стало известно «Газете.Ru».
Речь о том, что временно можно будет выпускать машины без подушек безопасности и с двигателями с низким классом экологичности, не устанавливать некоторые системы безопасности и т. д.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
По ряду параметров будут корректировки, пока неясно, какие. Источник издания ссылается на презентацию доработанного пакета изменений техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
В перспективе правительство планирует вернуть автопром в технологичное русло, усложнив требования.
- Обязательную установку АБС на автомобили планируют вернуть к 1 ноября 2023 года.
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Источник: Газета.ру
Фото: https://t.me/UAZ_Today
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