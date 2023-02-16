В Ярославле на продажу выставили универсал ВАЗ-2102 в очень приличном состоянии, если судить по фото и описанию.

Но эта новость совершенно не о так называемой «капсуле времени» за баснословные деньги. Это вполне обычный автомобиль, пробежавший 58 тысяч километров. По ПТС у автомобиля один владелец. По меркам своего поколения, машина довольно свежая: она выпущена в 1985 году, за год до завершения сборки «двоек»... У вас есть вопросы к цвету и вероятному качеству покраски этого авто? Их можно задать владельцу. А мы продолжим.

В объявлении сообщается, что под капотом находится родной двигатель 1.2, работающий отлично и развивающий паспортные 60 л.с., на кузове нет ни единого «рыжика», дно и пороги также не имеют следов коррозии, подвеска — новая, кожаный салон — в отличном состоянии. Вложений автомобиль не требует. И при этом за него просят всего 219 000 рублей.

Между тем, на классифайдах можно найти объявления о продаже отреставрированных «двоек» за 1,5 и даже 3 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: Avito.ru