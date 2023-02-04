50-летнюю вазовскую «двойку» продают за 3 млн рублей: что в ней особенного

За устаревший морально автомобиль просят больше, чем за многие современные кроссоверы.

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Универсал ВАЗ-2102, выпущенный в 1972 году, продавец на одном из сайтов объявлений выставил на продажу за 3 млн рублей. Главное достоинство автомобиля — он никогда не эксплуатировался.

Продавец утверждает, что выставленный на продажу экземпляр имеет кузов с порядковым номером 455. То есть машина относится к первым партиям ВАЗ-2102, которые тольяттинский автозавод начал выпускать в сентябре 1971 года.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Оснащение редкого для сегодняшнего дня автомобиля стандартное: двигатель 1,2 л мощностью 64 л. с. Максимальная скорость — 138 км/ч.

По фотографии видно, что универсал в отличном состоянии и, вероятно, найдет своего покупателя. Даже за такую цену.

Источник: Авто.ru