Редкое купе Заря — вот каким мог быть советский гран туризмо! — журнал За рулем

Редкое купе Заря — вот каким мог быть советский гран туризмо!

Модель планировалось создать на платформе «двадцать первой» Волги, а кузов сделать стеклопластиковым.

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Эксперт «За рулем» Сергей Канунников нашел в архивах несколько загадочных моделей, которые ныне известны лишь самым сведущим знатокам отечественной автомобильной истории.

А ведь эти модели могли бы стать настоящими бестселлерами — но, по мнению власть предержащих, в советский образ жизни, да и вообще в советскую действительность, не вписывались.

Конечно, причины могли быть и в другом, но вы только посмотрите на это фото.

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Редкое купе Заря — вот каким мог быть советский гран туризмо!

Купе Заря появилось в Северодонецке, его разработали в автотранспортном управлении, а опытные образцы строили на авторемонтной базе — там же, где чуть ранее появился минивэн Старт со стеклопластиковым кузовом. У Зари он тоже был таковым, а своими обводами купе (или, строго говоря, все же двухдверный седан) отсылал к гран туризмо — такому, каким он мог бы быть в Союзе 1960-х...

Машина базировалась на узлах ГАЗ-21. В серию, к сожалению, не пошла — собрали лишь несколько машин.

Еще три загадочных автомобиля СССР, которых вы точно не встречали!

Фото: из архива «За рулем»
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