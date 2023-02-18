Раскрыта опасность утепляющих картонок — журнал За рулем

Раскрыта опасность утепляющих картонок

Машина может сгореть!

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В нашем климате утеплять моторный отсек совершенно нормально. При сильных морозах актуально, чтобы заглушенный двигатель дольше остывал, да и на трассе тепло не выдувало. Но здесь обязательно нужно подумать о безопасности.

Если картонка или другой легковоспламеняющийся материал размещен в моторном отсеке, это может привести к пожару, ведь у некоторых машин рядом с радиатором расположен раскаленный выпускной коллектор. И потушить быстро не всегда получится.

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Есть и другие, более мелкие проблемы. Например, когда потеплело, а поток набегающего воздуха перекрыт, вентилятор охлаждения будет включаться гораздо чаще, сокращая свой ресурс. А может дойти и до перегрева двигателя.

Ну а если в салоне вашей машины холодно, в первую очередь проверьте термостат (именно по его вине может быть недогрев двигателя), а уж потом прибегайте к картонкам.

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