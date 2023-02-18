Выставка коммерческой техники Comtrans приглашает осенью в «Экспоцентр»

В Конгресс-центре выставочной площадки состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему событию.

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16 февраля 2023 г. в Экспоцентре в Москве прошла пресс-конференция организатора международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans — компании ITEMF Expo и руководства ЦВК «Экспоцентр».

В этом году выставка Comtrans проходит уже в 20-й раз, 20 лет исполняется объединению автомобилестроителей России, а «Экспоцентру» — 65 лет. Но старейший в этом списке — генеральный медиаспонсор мероприятия: журнал «За рулем» в 2023 году празднует свое 95-летие.

На пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, спикеры отметили, как важна поддержка государства для выставки Comtrans, в том числе патронат со стороны Торгово-промышленной палаты России — как владельца ЦВК «Экспоцентр».

В «Экспоцентре» сформирован единый кластер из мероприятий автомобильной и автотранспортной отраслей: выставок Comtrans, MIMS Automobility Moscow, международного автомобилестроительного форума IMAF и проекта Future Mobility.

Участники мероприятия затронули в своих выступлениях важные темы, такие как: изменение состава автомобильных производителей, представленных в России, замещение западных компаний автоконцернами из Китая, Турции и Ирана, подготовка кадров для автомобильной и автотранспортной отраслей и т.д.

Организаторы выставки подробно остановились на программе деловых мероприятий в рамках Comtrans-2023.

Расписание выставки

Выставка пройдет с 5 по 8 сентября 2023 года ЦВК «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. Ее традиционно откроет церемония награждения победителей конкурса «Гран-при „За рулем“ — Коммерческие автомобили», далее в первый день выставки состоятся стратегическая панельная сессия генеральных директоров компаний-автопроизводителей и аналитическая сессия по рынку коммерческих автомобилей в России.



Второй день выставки традиционно посвящен грузовым перевозкам, третий — пассажирским и агломерационным мультимодальным перевозкам. В четвертый день выставки запланированы сессии по автострахованию, лизингу, мониторингу транспорта, а также конференция для студентов автомобильных и транспортных вузов.

«За рулем» на «Комтрансе»

О проведении очередной церемонии награждения престижного в России конкурса коммерческой техники «Гран-при „За рулем“ — коммерческие автомобили» рассказал на пресс-конференции главный редактор «За рулем» Максим Кадаков:

— С трудом понимаю, как в это сложное время организаторам удается собирать всех в одном месте в одно время и на высочайшем уровне проводить такие мероприятия. Хотя именно сейчас объединяться и помогать друг другу необычайно важно.



Издательский дом «За рулем» постарается сделать так, чтобы эта выставка стала заметным событием этого года. Мы начинаем очередной конкурс «Гран-при „За рулем“ — коммерческие автомобили» и по традиции проведем на автофоруме торжественное вручение призов победителям.



Хочу отметить, что у автопроизводителей сейчас сложная ситуация. Многие предпочитают отмалчиваться и держаться немного в тени, даже когда есть чем похвалиться. Их можно понять, санкционное давление очень сильное. Тем не менее, новинки в этом году будут, мы их соберем и обязательно проведем голосование. Напомню, что делается это не в тиши редакции, голосуют у нас сами перевозчики, транспортные и эксплуатирующие организации, что является главным маркером того, что данное транспортное средство представляет именно тот удачный продукт, который нужен перевозчикам.





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Надеюсь, что автопроизводители, раз уж они выстояли в сложнейшем 2022 году, и 2023 год пройдут без значительных потерь. Успехи есть: в том же НАМИ в 2022 году шла модернизация технологической и испытательной базы, открылись новые лаборатории.



Потенциал у нашей страны огромный, поэтому в будущее мы смотрим с оптимизмом. Надеюсь, что это «новое старое место» («Экспоцентр». — Прим. ред.) вдохнет новые силы в выставку Comtrans.

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