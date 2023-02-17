Назван автомобиль, который вы выгодно продадите даже в «убитом» состоянии

Купить машину, поездить пару лет и продать за те же деньги или даже дороже — схема идеальная и почти недостижимая. Но возможно все — особенно если выбрать правильный автомобиль, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.
Среди достойных внимания кроссоверов и внедорожников с пробегом он нашел несколько Suzuki Jimny третьего поколения, в том числе с пробегами до 100 тыс. км, за цену в районе 1–1,5 млн рублей!
Праворульные еще дешевле: миллиона с небольшим хватит на четвертое поколение, выпускающееся с 2018 года.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Короткобазная японская трехдверка со скромным багажником и честным полным приводом на площадках продаж не застаивается — что, кстати, подтверждается и строгой статистикой. Подержанные Джимни берут именно за внедорожные качества.
Правда, в продажу они иногда попадают именно после жесткого офф-роуда, с ушатанными подвеской и полным приводом. Но даже такие машины обычно удается сбыть быстро и по хорошей цене.
Джимни не интересует? Тогда вот 4 компактных кроссовера, которые тоже улетают на вторичке.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.