Назван автомобиль, который вы выгодно продадите даже в «убитом» состоянии — журнал За рулем

Назван автомобиль, который вы выгодно продадите даже в «убитом» состоянии

Самые ликвидные машины сегмента SUV? Можно выделить несколько моделей, но одна все же стоит особняком даже среди самых удачных.

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Купить машину, поездить пару лет и продать за те же деньги или даже дороже — схема идеальная и почти недостижимая. Но возможно все — особенно если выбрать правильный автомобиль, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Среди достойных внимания кроссоверов и внедорожников с пробегом он нашел несколько Suzuki Jimny третьего поколения, в том числе с пробегами до 100 тыс. км, за цену в районе 1–1,5 млн рублей!

Праворульные еще дешевле: миллиона с небольшим хватит на четвертое поколение, выпускающееся с 2018 года.

Назван автомобиль, который вы выгодно продадите даже в «убитом» состоянии

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Короткобазная японская трехдверка со скромным багажником и честным полным приводом на площадках продаж не застаивается — что, кстати, подтверждается и строгой статистикой. Подержанные Джимни берут именно за внедорожные качества.

Правда, в продажу они иногда попадают именно после жесткого офф-роуда, с ушатанными подвеской и полным приводом. Но даже такие машины обычно удается сбыть быстро и по хорошей цене.

Назван автомобиль, который вы выгодно продадите даже в «убитом» состоянии

Джимни не интересует? Тогда вот 4 компактных кроссовера, которые тоже улетают на вторичке.

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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

Suzuki 2011 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с  бака. Если качать колеса по табличке на двери — стошнит межд...

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