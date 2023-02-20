Искрометно: полиция поймала мужчину, ездившего на снегоходе по асфальту — журнал За рулем

Искрометно: полиция поймала мужчину, ездившего на снегоходе по асфальту

Внимание — обнаружено почти дословное цитирование стихотворения «Стою на асфальте, в лыжи обутый...»

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В городе Ачинске Красноярского края сотрудники ДПС во время ночного дежурства столкнулись с необычным нарушителем.

На одной из улиц они заметили снегоход, двигавшийся прямо по асфальту — свидетельством тому были искры, летящие из-под транспортного средства.

Тот факт, что дорожное покрытие совсем не соответствует условиям, в которых принято эксплуатировать снегоходы, казалось, совсем не смущал «всадника», лихо корректировавшего траекторию полета с помощью элегантных ударов о снежный бруствер.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Инспекторы требовали остановиться, но он решил, что скрыться будет благоразумнее. Стражи закона, не согласившись с этим мнением, начали преследование.

После непродолжительной погони снегоход был остановлен. Медосвидетельствование 38-летнего водителя показало, что он пьян: 0,88 промилле (при предельно допустимых 0,16).

Мужчина пояснил, что он ехал из леса, где отдыхал с друзьями. Его снегоход теперь отдыхает на штрафстоянке, а сам «всадник» получил протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП — управление ТС в состоянии опьянения.

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Источник: МВД Медиа

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