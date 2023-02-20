Мы быстро привыкли к китайским машинам. Так кто их, в основном, покупает?

Количество запросов показывает, что россияне активно ищут авто из Поднебесной в интернете.

Материалы по теме Неизбежно: весной китайские машины начнут дорожать

Судя по данным сервиса Яндекс.Wordstat, который анализирует запросы пользователей Яндекс, за последний месяц покупкой китайского автомобиля интересовались 8027 раз (для сравнения, европейскими авто — всего 386 раз).

Таким образом, россияне за год успели перестроиться и вместо европейских, японских и корейских авто присматриваются к «китайцам». Если, конечно, не брать во внимание приверженцев Лады.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— При этом и цены на «китайцев» теперь уже сумасшедшие! Там, где заканчиваются цены на Лады, только начинаются цены на китайские машины. Ничего дешевле 2 млн рублей сейчас среди «китайцев» реально нет. И тот, кто остается приверженцем Лады, понимает, скорее всего, что ему не потянуть расходы на «китайца», в случае чего.

Когда вы покупаете китайский кроссовер с 18-дюймовыми колесами, а потом приходит время покупать шины, вы обнаруживаете, что такое колесо стоит в два раза дороже, чем 15-дюймовое. То же самое касается прочих запчастей и кузовного ремонта. Поэтому люди, которые покупают Ладу, не готовы расставаться с большими деньгами в процессе эксплуатации машины. Они готовы чем-то поступиться — более частыми поломками, низким уровнем комфорта. Но они хотят быть уверенными, что если придется что-то ремонтировать, то это встанет в нормальные деньги.

Тот, кто покупает сейчас китайские машины: новые или относительно свежие — это люди, которые фактически пересели с более дорогих машин. Наверное, не с Лады. Но «консервативное ядро» автовладельцев остается сторонниками того, к чему они привыкли. Но думаю, что те, кто привык ездить на иномарках и не приемлет китайские машины, так и будут в ближайшей перспективе пережидать ситуацию.

Тот, кто «дотягивался» только до Лады, так с Ладой и останется. А Китай — это, в основном, серединка, это для людей, которые готовы попробовать, которые не привязаны к бренду, к своим представлениям о том, каким должен быть автомобиль. Которые считают, что на данный момент им просто нужна свежая машина. Если предположить, что через год все помирятся и у нас опять будут продаваться все машины, эти люди с такой же легкостью пересядут обратно с китайских автомобилей на Hyundai, Kia и Skoda.

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС и «За рулем»