Пилотируемый летающий автомобиль прошел первые испытания — журнал За рулем

Пилотируемый летающий автомобиль прошел первые испытания

Его вывели в открытое пространство.

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Первые испытания пилотируемого летающего автомобиля прошли без инцидентов и завершились успешно, заверили в компании Masc, которая организовала полет на открытом воздухе в городе Оита на острове Кюсю.

Летательный аппарат, напоминающий квадрокоптер, рассчитан на двух человек. Летающая машина работает по принципу дрона. Первые летные испытания проходили с использованием автопилота, благодаря которому аппарат пролетел по заранее запрограммированной траектории.

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В ходе испытаний он поднялся на высоту 30 м и за три минуты преодолел дистанцию в 431 м, двигаясь по круговой траектории над морем. Скорость полета составила 36 км/ч.

В случае дальнейших успешных испытаний летающие автомобили будут выведены на коммерческие позиции.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: NHK

Фото: MASC/YouTube

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