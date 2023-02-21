Пилотируемый летающий автомобиль прошел первые испытания

Его вывели в открытое пространство.

Первые испытания пилотируемого летающего автомобиля прошли без инцидентов и завершились успешно, заверили в компании Masc, которая организовала полет на открытом воздухе в городе Оита на острове Кюсю.

Летательный аппарат, напоминающий квадрокоптер, рассчитан на двух человек. Летающая машина работает по принципу дрона. Первые летные испытания проходили с использованием автопилота, благодаря которому аппарат пролетел по заранее запрограммированной траектории.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В ходе испытаний он поднялся на высоту 30 м и за три минуты преодолел дистанцию в 431 м, двигаясь по круговой траектории над морем. Скорость полета составила 36 км/ч.

В случае дальнейших успешных испытаний летающие автомобили будут выведены на коммерческие позиции.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: NHK

Фото: MASC/YouTube