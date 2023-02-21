Пилотируемый летающий автомобиль прошел первые испытания

Первые испытания пилотируемого летающего автомобиля прошли без инцидентов и завершились успешно, заверили в компании Masc, которая организовала полет на открытом воздухе в городе Оита на острове Кюсю.
Летательный аппарат, напоминающий квадрокоптер, рассчитан на двух человек. Летающая машина работает по принципу дрона. Первые летные испытания проходили с использованием автопилота, благодаря которому аппарат пролетел по заранее запрограммированной траектории.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В ходе испытаний он поднялся на высоту 30 м и за три минуты преодолел дистанцию в 431 м, двигаясь по круговой траектории над морем. Скорость полета составила 36 км/ч.
В случае дальнейших успешных испытаний летающие автомобили будут выведены на коммерческие позиции.
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Источник: NHK
Фото: MASC/YouTube
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