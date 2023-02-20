Компания Volkswagen обновила самый бюджетный автомобиль — журнал За рулем

Компания Volkswagen обновила самый бюджетный автомобиль

Volkswagen Virtus 2023 года будет еще более совершенным, чем его предыдущие версии.

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Рестайлинговый Virtus — это доработанный седан Polo шестого поколения, созданный на платформе MQB-AO для развивающихся рынков.

Virtus 2023 ждут многие — совсем скоро он будет представлен в 25 странах, в основном на развивающихся рынках. Дата выпуска пока неизвестна, но предполагается, что новый автомобиль будет стоить от 16 тыс. до 21 тыс. долларов.

Компания Volkswagen обновила самый бюджетный автомобиль

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Новая модель будет еще просторнее, предлагая своим пользователям больше комфорта, как для водителя, так и для пассажиров. Габариты рестайлингового Virtus известны: длина — 4561 мм; ширина — 1752 мм; высота — 1507 мм; колесная база — 2651 мм; багажное отделение — 500 литров.

Дизайн нового Virtus выполнен в классическом для моделей Volkswagen стиле: тонкая решетка радиатора соединена с фарами с обеих сторон, в фарах используются С-образные светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары с обеих сторон. При этом все просто, модные элементы дизайна отсутствуют.

Что касается мощности, новый автомобиль будет оснащен трехцилиндровым литровым двигателем мощностью 115 л.с. и четырехцилиндровым 1,5-литровым, мощностью 150 л.с. Первый сочетается с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 6-ступенчатой ​​АКП. У «старшего» мотора также 6-ступенчатая ​​механика или 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением.

Ожидается, что в модели будет небедное оснащение, так как бренд обещает много вложить в эту новинку.

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Источник, фото: Аutohome

Фото: autohome.com.cn

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