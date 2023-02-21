Мантуров: в России в этом году начнут выпускать сложный узел для авто

Производство системы ABS для автомобиля, предотвращающую блокировку колес при торможении, начнется в РФ в 2023 году, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Система ABS нужна для сохранения устойчивости и управляемости машины. С весны 2022 года в РФ действуют упрощенные требования к производству автомобилей, которые позволяют автопроизводителям ее не устанавливать. Но если упрощенные требования продлят, то системы ABS это не коснется, она станет обязательной к установке.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
До конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российской ABS», — отметил Мантуров.
Упрощенные требования к производству автомобилей в РФ действуют до 1 июня и позволяют автопроизводителям не устанавливать на новые машины ABS и ESP, а ЭРА-ГЛОНАСС может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается выпускать машины с двигателями низких классов экологичности. Но этот порядок временный.
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Источник: «Прайм»
Фото: depositphotos.com
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