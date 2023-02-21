Последний раз: мораторий на установку ЭРА-ГЛОНАСС снова продлили

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство России продлило до 1 июня 2023 года действие моратория на установку кнопки ЭРА-ГЛОНАСС на выпускаемые в стране, а также импортируемые физлицами автомобили. Это будет последняя отсрочка, которую предоставляет правительство.

В настоящее время производители кнопок смогли локализовать производство в стране и, таким образом, исключить влияние санкций. Они готовы обеспечить оборудованием текущий спрос и поддержать растущий импорт, в том числе параллельный.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Окончание действия моратория может привести к подорожанию ввозимых машин, а также к появлению очередей на таможне, если производители оборудования все-таки не смогут поставить нужное количество кнопок. По регламенту ЭРА-ГЛОНАСС должна быть установлена после выхода авто с таможни, но перед прохождением лаборатории.

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Источник: РИА Новости

Фото: УАЗ, depositphotos.com