Последний раз: мораторий на установку ЭРА-ГЛОНАСС снова продлили — журнал За рулем

Последний раз: мораторий на установку ЭРА-ГЛОНАСС снова продлили

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Материалы по теме
Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе

Правительство России продлило до 1 июня 2023 года действие моратория на установку кнопки ЭРА-ГЛОНАСС на выпускаемые в стране, а также импортируемые физлицами автомобили. Это будет последняя отсрочка, которую предоставляет правительство.

В настоящее время производители кнопок смогли локализовать производство в стране и, таким образом, исключить влияние санкций. Они готовы обеспечить оборудованием текущий спрос и поддержать растущий импорт, в том числе параллельный.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Окончание действия моратория может привести к подорожанию ввозимых машин, а также к появлению очередей на таможне, если производители оборудования все-таки не смогут поставить нужное количество кнопок. По регламенту ЭРА-ГЛОНАСС должна быть установлена после выхода авто с таможни, но перед прохождением лаборатории.

Источник: РИА Новости

Фото: УАЗ, depositphotos.com

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе
Незаметный герой ГАЗ-63: чем этот вездеход был лучше иностранных аналогов?
Как превратить грузовик во внедорожник — старый добрый рецепт из СССР

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров43
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: