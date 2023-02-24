Эксперт рассказал, как определить неисправность автомобиля по запаху

Повеяло горелым, сладким, затхлым, и вы начинаете нервничать — знакомая ситуация?

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Нервничать не надо, следует просто постараться определить источник и масштаб проблемы, считает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

И если старые автомобили могли пахнуть всеми ароматами одновременно, то современные машины — аккуратисты. И любой новый запах в салоне, багажнике или под капотом — повод задуматься и поискать проблему.

Вот несколько наиболее известных запахов, о которых знают специалисты.

1. Пахнет сладким

Где-то подтекает охлаждающая жидкость.

2. Пахнет затхлым

Кондиционер — плесень на испарителе; скопилась вода под ковриками; засорился фильтр системы вентиляции.

3. Пахнет серой

Течь трансмиссионного масла или неисправен каталитический нейтрализатор.

4. Пахнет жженым

Что-то не так с тормозной системой или сцеплением.

5. Пахнет горелым маслом

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Могло выбить масляный щуп или сорвался шланг вентиляции картера.

Есть еще масса других запахов, благодаря которым можно распознать и вовремя устранить неисправность. Подробнее об этом читайте тут.

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