Эксперт рассказал, как определить неисправность автомобиля по запаху — журнал За рулем

Эксперт рассказал, как определить неисправность автомобиля по запаху

Повеяло горелым, сладким, затхлым, и вы начинаете нервничать — знакомая ситуация?

Материалы по теме
Эксперт рассказал, как можно умерить аппетит автомобиля

Нервничать не надо, следует просто постараться определить источник и масштаб проблемы, считает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

И если старые автомобили могли пахнуть всеми ароматами одновременно, то современные машины — аккуратисты. И любой новый запах в салоне, багажнике или под капотом — повод задуматься и поискать проблему.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Вот несколько наиболее известных запахов, о которых знают специалисты.

1. Пахнет сладким

Где-то подтекает охлаждающая жидкость.

2. Пахнет затхлым

Кондиционер — плесень на испарителе; скопилась вода под ковриками; засорился фильтр системы вентиляции.

3. Пахнет серой

Течь трансмиссионного масла или неисправен каталитический нейтрализатор.

4. Пахнет жженым

Что-то не так с тормозной системой или сцеплением.

5. Пахнет горелым маслом

Материалы по теме
Машина не заводится? 5 чисто зимних причин

Могло выбить масляный щуп или сорвался шланг вентиляции картера.

Есть еще масса других запахов, благодаря которым можно распознать и вовремя устранить неисправность. Подробнее об этом читайте тут.

  • Какое автоодеяло выбрать? Совет тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Фото: Depositphotos

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Большой кроссовер Lada, почти VW из Калуги, «родные» Москвичи: раскрыты планы автопрома
Так вот в чем дело! 7 незаметных причин перерасхода топлива
Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров98
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: