Эксперт рассказал, как определить неисправность автомобиля по запаху

Нервничать не надо, следует просто постараться определить источник и масштаб проблемы, считает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.
И если старые автомобили могли пахнуть всеми ароматами одновременно, то современные машины — аккуратисты. И любой новый запах в салоне, багажнике или под капотом — повод задуматься и поискать проблему.
Вот несколько наиболее известных запахов, о которых знают специалисты.
1. Пахнет сладким
Где-то подтекает охлаждающая жидкость.
2. Пахнет затхлым
Кондиционер — плесень на испарителе; скопилась вода под ковриками; засорился фильтр системы вентиляции.
3. Пахнет серой
Течь трансмиссионного масла или неисправен каталитический нейтрализатор.
4. Пахнет жженым
Что-то не так с тормозной системой или сцеплением.
5. Пахнет горелым маслом
Могло выбить масляный щуп или сорвался шланг вентиляции картера.
Есть еще масса других запахов, благодаря которым можно распознать и вовремя устранить неисправность. Подробнее об этом читайте тут.
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Фото: Depositphotos
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