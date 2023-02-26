Ограбление под дулом пистолета попало на видео — журнал За рулем

Ограбление под дулом пистолета попало на видео

Теперь благодаря встроенному в автомобиль видеорегистратору у полиции есть видеозапись инцидента.

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По данным популярного YouTube-канала Wham Baam Teslacam, владелица Tesla Model 3 находилась в своем электрическом седане Model 3, когда произошло ограбление.

В 15:00 она припарковалась у дома своего отца в Роузмиде, штат Калифорния, когда перед Tesla остановилась серебристая Toyota Tacoma TRD Sport. Из пикапа вышел вооруженный мужчина в маске и стал требовать деньги и ценные вещи.

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На видеозаписи можно услышать весь диалог между нападавшим и людьми в Tesla. К счастью, никто не пострадал, но это, конечно, страшно, несмотря ни на что.

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Поскольку ничего ценного в машине не было, грабитель забрал только 20 долларов и кабель для зарядки. С досады он ударил по окну пистолетом и оставил следы.

Пострадавшая обратилась в полицию, где ей ответили, что уже получали звонки о подобных инцидентах в том же районе, но, к сожалению, пока не могут найти хулигана.

Видео: YouTube

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