21 февраля 1976 года на Волжском автомобильном заводе начался выпуск шестой модели Жигулей.

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По мнению многих знатоков автомобильной истории и поклонников марки Lada, модель ВАЗ-2106 была вершиной развития первых моделей Жигулей — собственно, именно так «шестерка» и задумывалась.

Самый мощный мотор, наиболее богатый салон, особый внешний декор... Интересно, что поначалу автомобилю, по аналогии с ВАЗ-21011, присвоили индекс ВАЗ-21031, но завод готовился отрапортовать к XXV съезду КПСС о выпуске новой модели, и для убедительности индекс сменили.

Но ВАЗ-2106 действительно долгое время воспринимался как новая модель — даже несмотря на то, что заводским инженерам уже было тесно в заданных плановой экономикой рамках, а из двигателя 1.6 не получилось выжать задуманный максимум...

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Но в целом машина получилась удачной и даже весьма неплохо продавалась за рубежом — например, был создан специальный «канадский вариант» с интегрированными в передний бампер подфарниками.

Да и в Союзе ее ценили — сначала как люксовую модель, а потом как самую бюджетную машину.

«Шестерка» продержалась в производстве до 2001 года и до сих пор любима многими поклонниками марки.