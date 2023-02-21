Вершина Жигулей: ВАЗ-2106 отмечает день рождения — журнал За рулем

Вершина Жигулей: ВАЗ-2106 отмечает день рождения

21 февраля 1976 года на Волжском автомобильном заводе начался выпуск шестой модели Жигулей.

Материалы по теме
Та самая «шоха»: неизвестная история ВАЗ-2106

По мнению многих знатоков автомобильной истории и поклонников марки Lada, модель ВАЗ-2106 была вершиной развития первых моделей Жигулей — собственно, именно так «шестерка» и задумывалась.

Самый мощный мотор, наиболее богатый салон, особый внешний декор... Интересно, что поначалу автомобилю, по аналогии с ВАЗ-21011, присвоили индекс ВАЗ-21031, но завод готовился отрапортовать к XXV съезду КПСС о выпуске новой модели, и для убедительности индекс сменили.

Но ВАЗ-2106 действительно долгое время воспринимался как новая модель — даже несмотря на то, что заводским инженерам уже было тесно в заданных плановой экономикой рамках, а из двигателя 1.6 не получилось выжать задуманный максимум...

Вершина Жигулей: ВАЗ-2106 отмечает день рождения

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Материалы по теме
История «Жигулей» История «Жигулей»: очевидные и невероятные

Но в целом машина получилась удачной и даже весьма неплохо продавалась за рубежом — например, был создан специальный «канадский вариант» с интегрированными в передний бампер подфарниками.

Да и в Союзе ее ценили — сначала как люксовую модель, а потом как самую бюджетную машину.

«Шестерка» продержалась в производстве до 2001 года и до сих пор любима многими поклонниками марки.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Тест китайского Volkswagen Bora
Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе
Незаметный герой ГАЗ-63: чем этот вездеход был лучше иностранных аналогов?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Фото:
Количество просмотров87
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: