Может ли Нива вытащить из сугроба груженую фуру? Не спешите с ответом! — журнал За рулем

Может ли Нива вытащить из сугроба груженую фуру? Не спешите с ответом!

Такое случается, но нечасто — все же профессионализм, чутье и смекалка тут требуются недюжинные.

Материалы по теме
Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе

Многие регионы России в феврале накрывает все новыми и новыми снегопадами, и количество выпавших осадков бьет рекорды многолетней давности.

В такие времена между автомобилистами очень важна взаимовыручка. К чести нивоводов, именно на их долю выпадает большое количество спасений из снежного плена — и практически всегда они помогают.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Но одно дело выдернуть легковушку, забуксовавшую на насыпанном грейдером снежном гребне. И совсем другое — выволочь тяжеленную фуру, угодившую в ловушку на выезде с наглухо переметенной второстепенной дороги.

Как думаете, справится?

Источник: ЯЖЕВОДИТЕЛЬ

Фото: скриншот видео VK

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Большой кроссовер Lada, почти VW из Калуги, «родные» Москвичи: раскрыты планы автопрома
Так вот в чем дело! 7 незаметных причин перерасхода топлива
Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров428
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: