Многие регионы России в феврале накрывает все новыми и новыми снегопадами, и количество выпавших осадков бьет рекорды многолетней давности.
В такие времена между автомобилистами очень важна взаимовыручка. К чести нивоводов, именно на их долю выпадает большое количество спасений из снежного плена — и практически всегда они помогают.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Но одно дело выдернуть легковушку, забуксовавшую на насыпанном грейдером снежном гребне. И совсем другое — выволочь тяжеленную фуру, угодившую в ловушку на выезде с наглухо переметенной второстепенной дороги.
Как думаете, справится?
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Источник: ЯЖЕВОДИТЕЛЬ
Фото: скриншот видео VK
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