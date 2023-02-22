Может ли Нива вытащить из сугроба груженую фуру? Не спешите с ответом!

Такое случается, но нечасто — все же профессионализм, чутье и смекалка тут требуются недюжинные.

Многие регионы России в феврале накрывает все новыми и новыми снегопадами, и количество выпавших осадков бьет рекорды многолетней давности.

В такие времена между автомобилистами очень важна взаимовыручка. К чести нивоводов, именно на их долю выпадает большое количество спасений из снежного плена — и практически всегда они помогают.

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Но одно дело выдернуть легковушку, забуксовавшую на насыпанном грейдером снежном гребне. И совсем другое — выволочь тяжеленную фуру, угодившую в ловушку на выезде с наглухо переметенной второстепенной дороги.

Как думаете, справится?

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Источник: ЯЖЕВОДИТЕЛЬ

Фото: скриншот видео VK