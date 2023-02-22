Размер утилизационного сбора предлагается поднять до 300 тысяч рублей — журнал За рулем

Размер утилизационного сбора предлагается поднять до 300 тысяч рублей

Это должно защитить отечественных производителей.

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Глава АВТОВАЗа Максим Соколов предложил увеличить утилизационный сбор в связи с инфляцией.

По его мнению, он должен составить 250–300 тысяч рублей на один автомобиль. Это станет защитой рынка с точки зрения мотивации производства высоколокализованных автомобилей, подчеркнул Соловьев.

Сейчас автопроизводителям возвращают деньги в зависимости от уровня локализации. Раньше доля утилизационного сбора была практически заградительным барьером.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В частности, для наших автомобилей с объемом двигателя до 2 литров в цене нашего продукта она составляла более 20 процентов. Сейчас с точки зрения инфляции доля упала ниже 10 процентов, то есть сравнялась с дилерской скидкой. А если говорим о китайской продукции, то там доля в стоимости стала совсем несущественной», — пояснил Максим Соколов.

Источник: Парламентская газета

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